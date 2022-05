Heracles-supporter wordt niet vervolgd voor ‘klap’ aan FC Twente-speler Václav Cerny

In de slotfase van de hectische Twentse derby ontstond er naast een van de doelen een opstootje tussen spelers. Op filmbeelden is te zien dat de Almeloër, die achter de boarding stond, uithaalde richting de Twente-aanvaller. Of hij de speler echt in het gezicht sloeg of hem alleen maar wegduwde, is niet duidelijk te zien. De Almeloër werd diezelfde avond nog gearresteerd op verdenking van mishandeling. Cerny diende de volgende dag een aanklacht tegen hem in.