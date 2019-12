Heraclied Konings blijft geschorst na rode kaart bij Sparta

Ten Hag: weinig hoop op Promes, winteraan­koop in overweging

13:43 Ajax kan zondag in de eredivisietopper zondag tegen AZ zeer waarschijnlijk nog niet beschikken over Quincy Promes. De aanvaller heeft nog steeds last van zijn kuitblessure. Trainer Erik ten Hag: ,,Ik heb weinig hoop dat Quincy kan spelen.’'