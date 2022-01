Hervatting titelstrijd eredivisie: ‘Omikron zorgt ervoor dat de beste ploeg geen kampioen hoeft te worden’

Spar­ta-doel­man Coremans over hoe corona ingrijpt in leven van een voetbalge­zin: ‘Onze bubbel is heel klein’

Het vermeend zorgeloze leven van voetbalprofs is door corona voorbij, ook voor Sparta-doelman Tim Coremans. Hoe is dat, je sport bedrijven als elke snotneus om je heen consequenties kan hebben? Over angst, discipline en de factor pech. ,,Eén niesbui voor je in de kassarij en je loopt het gevaar dat jij thuis zit als jouw club speelt.”

13 januari