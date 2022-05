Het bewogen seizoen van Ajax: de coronavlucht, Overmars, Onana en verdachten Labyad en Promes

Zakaria Labyad: de aangifte

Het voorval gebeurde al in juli 2020, maar pas eind oktober kwam het nieuws naar buiten dat een aannemer aangifte had gedaan tegen Zakaria Labyad wegens mishandeling en bedreiging met de dood. Dat zat zo. Labyad wilde zijn villa in Blaricum laten verbouwen en schakelde een aannemer in. Maar de Ajacied was niet tevreden over het geleverde werk en weigerde de 18.000 euro te betalen.