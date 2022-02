Het blessurenieuws en de verwachte opstelling van jouw favoriete eredivisieclub

RKC Waalwijk - FC Twente (vrijdag 20:00 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: RKC Waalwijk mist vanavond Sebbe Augustijns, David Min en Joel Pereira.



Bijzonderheden FC Twente: FC Twente won in de laatste acht duels met RKC slechts één keer. De Tukkers moeten het doen zonder Mees Hilgers, Wout Brama en Kik Pierie.

Heracles Almelo - PEC Zwolle (zaterdag 16:30 uur)

Bijzonderheden Heracles Almelo: Als het aan Heracles-trainer Frank Wormuth ligt, maakt Samuel Armenteros speelminuten tegen PEC Zwolle. „Maar het is afwachten, hij had wat last van zijn spieren.” De kans is verder groot dat Sinan Bakis in de spits begint, dat betekent dat Adrian Szöke op de bank start. „Hij is eigenlijk de betere speler en moet vertrouwen krijgen”, vindt Wormuth, die Kaj Sierhuis zag wegvallen met een kruisbandblessure. Lucas Schoofs is nog niet inzetbaar na een harde val op zijn heup, ook Sven Sonnenberg ontbreekt met spierklachten. Luca de La Torre keert terug in de selectie, hij ontbrak wegens tandpijn.

Bijzonderheden PEC Zwolle: Voor PEC is de afwezigheid van de geschorste Mees de Wit een aderlating, zegt trainer Dick Schreuder. Siemen Voet is wél weer van de partij. Afwezig: De Wit (geschorst), Kersten (knie), Lagsir (knie), Van den Berg (bil), Huiberts (enkel).

FC Groningen - Willem II (zaterdag 18:45 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: FC Groningen komt een oude bekende tegen. Wessel Dammers was in de eerste seizoenshelft basisspeler, maar verloor op den duur zijn plekje in het team van trainer Danny Buijs. In de winter vertrok hij vervolgens naar Willem II. Verder is de proefperiode van Pele van Anholt voorbij. FC Groningen heeft besloten om hem geen contract aan te bieden voor de rest van het seizoen. Radinio Balker en Jan Hoekstra ontbreken.

Bijzonderheden Willem II: Een enorme dreun voor Willem II: aanvallende middenvelder Thijs Oosting heeft op de training van donderdag een zware knieblessure opgelopen. Hij is de komende maanden dus niet inzetbaar. Het is nog de vraag wie hem in Groningen gaat vervangen: mogelijke opties zijn Godfried Roemeratoe of Görkem Saglam.

Cambuur - Fortuna Sittard (zaterdag 21:00 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Trainer Henk de Jong stond voorafgaand aan het duel met Fortuna de media te woord. Dat liet hij de laatste weken over aan zijn assistenten nadat er bij hem een cyste in het hoofd was ontdekt. Tom Boere is tegen Fortuna Sittard weer de spits. Hij maakte tegen Feyenoord nog een treffer. Cambuur heeft sinds 10 december niet meer gewonnen.

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Coach Sjors Ultee van Fortuna Sittard kan voor de uitwedstrijd tegen Cambuur beschikken over een complete selectie. De kans is groot dat de in de winterstop overgekomen spits Charlison Benschop weer in de basis start. Yannick van Osch op zijn beurt is voorlopig weer benoemd tot eerste doelman. Dit gaat ten koste van nieuwkomer Michael Verrips.

AZ - Feyenoord (zondag 12:15 uur)

Bijzonderheden AZ: AZ kan tegen Feyenoord weer beschikken over Fredrik Midtsjo. De Noor was tegen Heracles nog geschorst. Pantelis Hatzidiakos viel in die wedstrijd geblesseerd uit, maar hij is voldoende hersteld om tegen Feyenoord te spelen. AZ won de vorige twee wedstrijden tegen de traditionele top-3. Buitenshuis werd zowel Ajax als PSV verslagen. Yusuf Barası ontbreekt bij de Alkmaarders.

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot mist de geschorste Fredrik Aursnes. De coach van Feyenoord kiest tussen Jens Toornstra en Jorrit Hendrix om de Noor te vervangen. Ook de aanvallers Reiss Nelson en Cyriel Dessers zijn er nog niet bij. Nieuwkomer Philippe Sandler is fysiek nog niet toe aan het spelen van wedstrijden.

Vitesse - NEC (zondag 12:15 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Trainer Thomas Letsch moet Vitesse op weg naar de derby weer oplappen. De Europese wedstrijd tegen Rapid Wien heeft veel kracht gevergd. Voordeel is dat Loïs Openda terug is, na een Europese schorsing. De Belg, clubtopscorer, is in elk geval fris. Afwezig: Wittek (geschorst), Grbic (geschorst), Bazoer (niet fit), Hajek (griep).

Bijzonderheden NEC: NEC gaat op jacht naar de eerste zege bij Vitesse in tien jaar. De Nijmeegse club reist wel met een gehavende selectie af naar Arnhem. Trainer Rogier Meijer kan niet beschikken over de geblesseerden Jordy Bruijn en Wilfried Bony, die dus een streep moet zetten door een weerzien met de club waar hij ooit schitterde. Bovendien is Lasse Schöne geschorst.

Sparta - PSV (zondag 14:30 uur)

Bijzonderheden Sparta: Tenzij er nog onvoorziene dingen gebeuren tijdens de laatste training, kan Sparta tegen PSV aantreden in de sterkst denkbare formatie. Het lijkt waarschijnlijk dat trainer Henk Fraser tegen de Eindhovenaren achterin kiest voor een extra slot op de deur. Mogelijk is dit de weer herstelde Tom Beugelsdijk.

Bijzonderheden PSV: PSV zit in een fase waarin de ploeg vooral achterin geen nieuwe klappen meer kan oplopen. Als er nu nóg een verdediger wegvalt, wordt de spoeling wel erg dun. Het team van Roger Schmidt mist op het kunstgras van Sparta opnieuw de nodige spelers. Thomas (knie), Ramalho (enkel), Romero (spier), Obispo (hoofd) Ledezma (spier), Gakpo (enkel) en Van Ginkel (corona) zijn niet beschikbaar. Mwene (knie) is een twijfelgeval.

Go Ahead Eagles - Ajax (zondag 16:45 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles treedt landskampioen en lijstaanvoerder Ajax zondagmiddag (16.45 uur) met een volledig fitte selectie tegemoet. Bij de ploeg uit Deventer ontbreekt alleen de geschorste aanvoerder Bas Kuipers. Trainer Kees van Wonderen wenste zijn plan om Ajax te beteugelen nog niet ontvouwen. Meer verdedigende zekerheid inbouwen, zoals Eagles dat in november succesvol deed in Amsterdam (0-0) sloot hij echter niet uit.

Bijzonderheden Ajax: Brian Brobbey ontbreekt nog bij Ajax vanwege een knieblessure. Trainer Erik ten Hag liet deze week weten dat de spits wel op koers ligt met zijn revalidatie, maar dat het nog onduidelijk is wanneer diens comeback plaats zal hebben. Zakaria Labyad, die zijn voet in het gips heeft, heeft zijn laatste wedstrijd voor de koploper mogelijk al gespeeld.

SC Heerenveen - FC Utrecht (zondag 20:00 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: Na honderden minuten zonder treffer vond SC Heerenveen vorige week tegen PSV eindelijk weer eens het net. Verloren werd er wel, waardoor de Friezen al sinds december niet meer hebben gewonnen. Thuis tegen FC Utrecht komt Heerenveen een oude bekende tegen: Henk Veerman. De spits is dit seizoen nog altijd de clubtopscorer. Bochniewicz ontbreekt door een knieblessure.

Bijzonderheden FC Utrecht: Utrecht wil revanche na de late tegentreffer tegen Vitesse en het kwakkelende Heerenveen lijkt daarvoor de perfecte ploeg. Trainer René Hake hint er sterk op dat Utrecht voor het eerst in lange tijd met dezelfde opstelling begint als de week ervoor, omdat er minder blessures zijn. Over Mimoun Mahi zei Hake: ,,Ik acht de kans dat hij niet beschikbaar is groter dan dat hij wel beschikbaar is.”

