Het blessurenieuws en de verwachte opstelling van PSV, Ajax, Feyenoord en alle andere clubs

FC Utrecht - SC Cambuur (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Aanvoerder Willem Janssen keert terug in de basis vanwege de afwezigheid van rechtsback Hidde ter Avest. Tommy St. Jago is op de weg terug, maar het duel met Cambuur komt te vroeg. Verliest FC Utrecht net als in Leeuwarden van Cambuur, dan klimt die club over de Utrechters heen op de ranglijst.



Bijzonderheden SC Cambuur: Cambuur heeft te maken met een kleine corona-uitbraak in de selectie en mist daardoor Mitchel Paulissen en Maxim Gullit. Zij zitten in quarantaine. Daarentegen keren de basisspelers Alex Bangura (schorsing) Mees Hoedemakers (blessure) en Issa Kallon (Afrika Cup) weer terug.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Cambuur. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © DPG Media

Fortuna Sittard - SC Heerenveen (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Coach Sjors Ultee heeft met de komst van Charlison Benschop (gehuurd van het Duitse SV Sandhausen), Jordan Botaka en Dimitrios Siovas een stuk meer te kiezen. Eerder werd al doelman Michael Verrips vastgelegd. Laatstgenoemde ontbreekt voor het duel van de Limburgers met SC Heerenveen vanwege corona.



Bijzonderheden SC Heerenveen: Heerenveen heeft afgelopen maand een totaal ander gezicht gekregen. Trainer Johnny Jansen en beide Veermannen zijn weg en voor hen kwamen onder anderen Sydney van Hooijdonk en Thom Haye terug. Vanwege de vele veranderingen is vooral de grote vraag wie interim-trainer Ole Tobiasen in de spits zet. Van Hooijdonk is een kandidaat, net als de Zweedse aankoop Amin Sarr.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media

PEC Zwolle - NEC (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC Zwolle kan zaterdag bij een zege op NEC voor het eerst in ruim 200 dagen de laatste plek in de eredivisie verlaten. Voorwaarde is dan wel dat het zelf wint en Fortuna Sittard en Sparta punten laten liggen. De ploeg van Dick Schreuder, die de laatste twee duels won, is op volle oorlogssterkte. Alleen Sam Kersten en Samir Lagsir, voor wie beiden het seizoen voorbij is, ontbreken.



Bijzonderheden NEC: Wilfried Bony kan tegen PEC Zwolle niet zijn debuut maken voor NEC. De spits is niet speelgerechtigd omdat zijn werkvergunning niet op tijd binnen is. NEC hoopt dat Bony donderdag wel mee kan doen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Tegen PEC Zwolle kan NEC wel weer beschikken over Edgar Barreto, Jonathan Okita (beiden waren sinds eind november geblesseerd) en Souffian El Karouani (Afrika Cup). Dirk Proper (blessure) en Ivan Márquez (geschorst) ontbreken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © DPG Media

PSV - AZ (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden PSV: Bij PSV verdwijnt Érick Gutiérrez normaal gesproken uit de basis, omdat hij pas vrijdag terugkeerde van de interlandperiode bij Mexico. Trainer Roger Schmidt neemt hem wel op in de wedstrijdselectie. Carlos Vinícius en Noni Madueke zijn er nog niet bij, maar keren volgende week terug. Ze trainen wel al weer volledig mee bij PSV.

Bijzonderheden AZ: AZ kan tegen PSV nog niet beschikken over winteraanwinst Kamal Sowah. De Ghanees heeft nog geen werkvergunning. Omdat Aslak Witry afwezig is moet Yukinari Sugawara weer zijn vertrouwde positie van rechtsback innemen. Bruno Martins Indi is weer hersteld van zijn voetblessure. Ook Pantelis Hatzidiakos is weer helemaal fit terwijl Zakaria Aboukhlal terug is van de Afrika Cup.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media

FC Twente - Vitesse (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden FC Twente: De deze week aangetrokken Joshua Brenet zit meteen bij de wedstrijdselectie. FC Twente, dat aantreedt met de verwachte basiself, houdt het stadion dit weekend gesloten voor toeschouwers. De vertrokken Jayden Oosterwolde wordt vervangen door Gijs Smal.



Bijzonderheden Vitesse: Bij Vitesse ontbreekt buiten de geschorste Openda ook Hilary Gong, met griep. Enrico Hernandez is pas terug van interlandverplichtingen met El Salvador. ,,Riechedly Bazoer, Sondre Tronstad en Matus Bero zijn weer volledig aangesloten bij de groep”, legt trainer Thomas Letsch uit. ,,Maar we moeten even kijken of ze ook 90 minuten kunnen spelen.”

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © DPG Media

Feyenoord - Sparta (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot zag Reiss Nelson met een coronabesmetting wegvallen uit zijn selectie en moet hopen dat het bij de besmetting van de Engelsman blijft. De nieuwkomers Patrik Walemark, Jorrit Hendrix en hoogstwaarschijnlijk Cole Bassett zitten bij de wedstrijdselectie en kunnen dus eventueel hun debuut maken als invaller.



Bijzonderheden Sparta: Bij Sparta keert Maduka Okoye terug onder de lat. De Nigeriaans international ontbrak de afgelopen twee duels vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup. De van Lommel SK overgekomen Arno Verschueren behoort tegen Feyenoord voor het eerst tot de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor Riza Durmisi. De huurling van Lazio begint in De Kuip vermoedelijk direct in de basis.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © DPG Media

FC Groningen - Go Ahead Eagles (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Laros Duarte miste het gewonnen duel met Vitesse twee weken geleden, maar de middenvelder is nu weer fit en keert meteen terug in de basis. Vervanger en huurling Melayro Bogarde moet daardoor waarschijnlijk weer vanaf de bank beginnen. Trainer Danny Buijs hoopt dat de Euroborg zondag voor een derde gevuld zal zijn, maar nog niet alle beschikbare kaarten zijn verkocht.



Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles gaat met een vrijwel complete selectie op weg naar Groningen, waar de Deventer ploeg op zoek moet naar de eerste overwinning in een kwart eeuw. Alleen de Duitse aanvaller Ogechika Heil ontbreekt met een enkelblessure. Het is de enige tegenvaller voor GA Eagles, waar de aanvallers Martijn Berden, Giannis Botos en Marc Cardona deze week hun definitieve comeback maakten op het veld. Het trio was de laatste maanden afwezig met blessures. Ook Gerrit Nauber keerde vrijdag na twee weken coronamalheur terug.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © DPG Media

Willem II - RKC Waalwijk (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Willem II: Fred Grim is blij met de vijf nieuwelingen die Willem II deze winter binnenhengelde. ,,Ik merkte op de trainingen wel frisheid, een andere dynamiek. Dat wilden we ook”, aldus de trainer van de Tilburgers.



Bijzonderheden RKC Waalwijk: Voor coach Joseph Oosting zal er weinig reden zijn om te sleutelen aan zijn basisformatie van de laatste twee eredivisieduels. Saïd Bakari werd deze week groots onthaald met fakkels door zijn ploeggenoten na terugkeer van de Afrika Cup. De laatste keer dat RKC buiten Waalwijk een Brabantse derby won in de eredivisie was op 11 januari 2006: 1-2 bij NAC.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media

Ajax - Heracles (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: Naast Brian Brobbey, die tegen PSV geblesseerd raakte aan zijn knie, ontbreekt ook de zieke Ryan Gravenberch vrijwel zeker bij Ajax. Martinez en Alvarez keren met (lichte) blessures terug uit de interlandbreak, terwijl Kudus na drie maanden weer minuten kan maken. Topscorer Haller neemt na de uitschakeling in de Afrika Cup tegen Heracles weer plaats in de punt van de aanval.



Bijzonderheden Heracles: Trainer Frank Wormuth wil eerst de laatste training van zaterdag afwachten voordat hij zijn definitieve selectie bekendmaakt. Van alle nieuwelingen (Anas Ouahim, Justin Hoogma, Samuel Armenteros en Emil Hansson) zit naar alle waarschijnlijkheid alleen Hansson bij de wedstrijdselectie. Hansson is de vervanger van de naar Mainz vertrokken Delano Burgzorg.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © DPG Media

