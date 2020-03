Het coronavirus krijgt nu ook sportend Nederland in z’n greep

Koevermans: ‘Met PSV voetballen zonder publiek? ‘Goh, dat was heel apart’

18:15 Waar in Nederland wedstrijden in Noord-Brabant helemaal afgelast worden, daar worden in de Champions League en Europa League enkele wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld vanwege het coronavirus. Ook de topper tussen Juventus en Hoe is dat eigenlijk, voetballen zonder publiek?