Het dna van PSV: de grootste familieclub van Nederland met het fraaist gelegen stadion van het land

Feyenoord de komende weken zonder geblesseer­de Jens Toornstra

Feyenoord kan voorlopig niet beschikken over Jens Toornstra. De middenvelder liep donderdag in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinales van de Conference League een enkelblessure op en is in elk geval de komende weken niet inzetbaar, meldt Feyenoord.

19 april