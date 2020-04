Het eredivisie-elftal van Dennis van Bergen: Botman, Harroui en Midtsjø

Het eredivisieseizoen is vroegtijdig ten einde, het is niet anders. Onze voetbalverslaggevers kiezen hun toch beste elftal, en coach. In deze aflevering Sparta-watcher Dennis van Bergen.

Keeper: Justin Bijlow (Feyenoord)

De blessure van Justin Bijlow heeft hem blijkbaar goed gedaan. Sinds zijn terugkeer onder de Feyenoord-lat is hij zelden nog te betrappen op de slordigheden die hem in die periode daarvoor nog weleens opbraken. Het kan niet anders of Bijlow behoort over een jaar -mocht het EK dan wél doorgaan- tot de Oranje-selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Rechtsback: Denzel Dumfries (PSV)

,,Nee, dank u”, antwoordde Denzel Dumfries vroeger steevast, wanneer thuis bij beste vriend Daniel Esajas de schaal dampende frieten aan hem voorbij trok. Dumfries hield het tijdens zo’n etentje altijd bij tomatensalade. Hij heeft er nu profijt van. De PSV’er is altijd fit, blijft gaan, en is dankzij zijn doelpunten de meest swingende rechtsback van de eredivisie.

Rechter centrale verdediger: Marcos Senesi (Feyenoord)

Na zijn eerste wedstrijden waren de critici meteen hard in hun oordeel: waarom had Feyenoord in hemelsnaam zeven miljoen euro neergeteld voor Marcos Senesi? Maar die kritiek is al lang verstomd. Met zijn rauwe, ongepolijste voorkomen heeft de Argentijn een echte Feyenoord-uitstraling. En, dat met name: hij is een uitstekende verdediger.

Linker centrale verdediger: Sven Botman (sc Heerenveen)

Het is niet elke verdediger gegeven om op 19-jarige leeftijd al de senioriteit te hebben van een routinier van dertig. Sven Botman uit Badhoevedorp is wél zo iemand. In die zin heeft hij wel wat weg van Matthijs de Ligt, met wie hij opgroeide in de Ajax-jeugd. Botman is ijzersterk in duels en heeft ook aanvallend geregeld zijn inbreng namens SC Heerenveen. Logisch dat ze in Amsterdam een eerste elftal-speler in hem zien.

Linksback: Owen Wijndal (AZ)

Hij staat nog wat minder in de spotlights dan zijn maatjes Calvin Stengs en Myron Boadu. Maar dat hij belangrijk is voor AZ, ziet iedereen. In het beste eredivisie-elftal van mag hij vanzelfsprekend niet ontbreken.

Rechtshalf: Abdou Harroui (Sparta)

In het verrassend presterende Sparta gold Abdou Harroui als onbetwiste smaakmaker. De ‘jonge Frank Rijkaard’ wordt hij al genoemd in Spangen. Want: fysiek sterk, oog voor de ruimte. En: aanvallend ingesteld. Als hangende rechtermiddenvelder was de Jong Oranje-speler goed voor liefst negen assists en vier doelpunten. Dat is knap.

Centrale middenvelder: Joey Veerman (sc Heerenveen)

Joey Veerman is een typische Volendammer: even elegant als eigenwijs. Maar voetballen kan hij als de beste. Met zijn jaloersmakende techniek en finesse geeft hij SC Heerenveen ondubbelzinnig kleur. Jammer dat het Abe Lenstra Stadion tegenwoordig zo mager bezet is. Veerman, pas bezig aan zijn eerste eredivisie-jaar, verdient meer bekijks.

Linkshalf: Fredrik Midtsjø (AZ)

Zo’n beetje elke speler uit het elftal van AZ zou niet misstaan in hét eredivisie-elftal van het jaar. Maar over Fredrik Midtsjø kan geen twijfel bestaan. De Noor is niet zo’n rasvoetballer als, pakweg, Oussama Idrissi, maar met zijn dynamiek en drang naar voren is de middenvelder bij uitstek de motor van de Alkmaarders.

Rechtsbuiten: Hakim Ziyech (Ajax)

Over Hakim Ziyech kan geen enkele discussie bestaan. We zullen hem missen, de beste speler van de eredivisie.

Spits: Myron Boadu (AZ)

Tja, wie is de ultieme spits voor het eredivisie-elftal van het jaar? Donyell Malen, die zo jammerlijk geblesseerd geraakte PSV-spits? Cyriel Dessers dan, de gedeeld topscorer van de eredivisie, die jan en alleman verbaasde namens Heracles? De keuze valt op Myron Boadu, de piepjonge Ajax-beul die AZ misschien wel naar het landskampioenschap zou hebben geleid.

Linksbuiten: Steven Berghuis (Feyenoord)

Niet erg origineel natuurlijk, de keuze voor Steven Berghuis in het rijtje van beste eredivisie-aanvallers. Maar ontbreken mag de Feyenoorder, die andere topscorer, uiteraard niet. Het is voor Feyenoord, voor Dick Advocaat en voor de eredivisie te hopen dat de begenadigde linkspoot nog een jaartje in De Kuip blijft.

Trainer: Dick Advocaat (Feyenoord)

Over Dick Advocaat gesproken: hij is de trainer van het jaar. Die andere Dick, Lukkien, leverde een topprestatie met FC Emmen. Arne Slot en Adrie Koster deden het geweldig met AZ en Willem II. En Hans de Koning en Henk Fraser maakten op hun manier naam bij VVV en Sparta. Maar wat Advocaat flikte in Rotterdam-zuid grenst aan het onwaarschijnlijke.