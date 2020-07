Het geheim van PSV’s Roger Schmidt: ‘Ik wil een goede trainer zijn, geen ‘merk’

Trainer worden

,,Voor mij was het uitgesloten dat ik van trainer mijn hoofdberoep zou maken’’, zo biecht Roger Schmidt (53) op in Das Buch eines Trainers, dat in maart verscheen. Bij zijn eerste clubs in Delbrück en Münster liet hij zich overhalen te tekenen, maar tussen 2004 en 2011 hield Schmidt als werktuigbouwkundige steeds zijn baan aan als ingenieur in de auto-industrie. Of hij bedong een terugkeergarantie in die job.