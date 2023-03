‘Het had vele malen beter gemoeten bij Oranje’

‘Nederland moet minimaal met 6-0 winnen van Gibraltar’, zei Maarten Wijffels gisteren in de AD Voetbalpodcast. De povere 3-0 was niet genoeg. Dat erkende Virgil van Dijk ook voor de camera van NOS. Al zei de aanvoerder van Oranje ook dat je het nooit goed doet, tenzij je met 10-0 wint. Mossou: ,,Van Dijk heeft wel gelijk als hij zegt dat je het nooit goed kunt doen in dit soort duels. Het zijn verschrikkelijke wedstrijden om naar te kijken. Er staan in de slotfase 10 spelers van Gibraltar in de zestien en zes daarvan in het vijfmetergebied. Maar het had wel vele malen beter gemoeten bij Oranje.”