Het had voor de hand gelegen als Emmen trainer Dick Lukkien had ontslagen

De kleurrijke voetbaltrainer Fritz Korbach is al jaren dood, maar gelukkig zijn we hem niet vergeten. Hij leeft voort in de krankzinnigste anekdotes en er is een ontwikkeling naar hem vernoemd. De term het Fritz Korbach-effect is een gevleugelde. Het staat voor: een trainer wordt na zes wedstrijden ontslagen en opgevolgd door een heel ander type coach - vroeger was dat meestal Fritz Korbach. En die redde de voetbalclub dan.