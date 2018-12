Het regent ‘achten’ in Elftal van de Week

Het kon niet in de veertiende speelronde van de eredivisie. Met uitblinkers in Alkmaar, Heerenveen, Almelo en Rotterdam regende het ‘achten’ in de voorbije dagen. Feyenoord had er na de zege op PSV zelfs twee in de gelederen: Sven van Beek en Tony Vilhena werden door clubwatcher Mikos Gouka beloond met een een vette acht.



Bij Willem II, dat won bij AZ, blonken drie spelers uit. Sluitpost Timon Wellenreuther kreeg een acht, en de almaar scorende spits Fran Sol was goed voor een 7,5. Ook Daniel Crowley verdiende dat cijfer. De achten vielen verder ook in Heerenveen (Fortuna Sittard kreeg geen moment vat op Arber Zeneli) en Almelo (Lerin Duarte dartelde tegen VVV).



Het Elftal van de Week werd verder gecompleteerd door Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Matthijs de Ligt (Ajax), Bart van Hintum (Heracles) en Ritsu Doan (FC Groningen).