‘Het succes van Oranje verzacht de emoties, zo werkt het gewoon’

Door Sjoerd Mossou en Daniël Dwarswaard



Een kleine twee jaar terug stond er op deze pagina’s van de krant ook een interview met Jan Dirk van der Zee afgedrukt. De toon in het gesprek met de directeur amateurvoetbal van de KNVB was niet vrolijk. De sombere periode rond het nationale elftal, met twee gemiste eindtoernooien op rij, was de barometer voor het gehele sentiment rond de voetbalbond, óók bij de amateurtak. In het bondsgebouw stonden briesende voorzitters van amateurclubs die klaagden over de zogenoemde voetbalpiramide. Met het in positieve zin gedraaide gevoel rond Oranje veranderen de verhoudingen in zijn totaliteit, ervaart Van der Zee. ,,Dat de Frenkies de Jong ook in een belofteteam hebben gespeeld, helpt ook richting een bestuurder van een amateurclub in de tweede divisie. Die wil nu ook zijn bijdrage leveren aan het succes van het totale Nederlands voetbal. Het verzacht de emoties. Zo werkt het gewoon. Voetbal is veel emotie.’’