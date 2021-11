Het voetballeven van John Rep: ‘Cruijff was de beste, maar die eeuwige armgebaren...’

Door Mikos Gouka



Johnny Rep snapt het ook even niet meer. Is hij in café-restaurant De Krokodil net tegenover een journalist gaan zitten, stapt er opeens nog iemand het etablissement in Krommenie binnen die beweert een afspraak met hem te hebben. Twee interviews? De FIFA en deze site? De 42-voudig international verkeerde blijkbaar wekenlang in de veronderstelling dat hij met één iemand te maken had. En dat die dan twee verschillende telefoonnummers gebruikte om af te spreken? Ach, er gebeuren wel gekkere dingen, stelt Rep. ,,Twee tegelijk’’, schatert hij. ,,Hoe verzin je het hè.’’



Het is bepaald niet de ideale start voor Rep om uit te leggen dat iemand met zo’n enorme staat van dienst als voetballer maar bitter weinig kansen heeft gekregen in de voetballerij. Zoals het glas Merlot, naast zijn broodje kroket, ook al geen passend antwoord is op de al jarenlang rondzingende verhalen dat de voormalig rechterspits van Ajax, Valencia, Bastia, Saint-Étienne, PEC Zwolle, Feyenoord en Haarlem weleens te diep in het glaasje kijkt. ,,Ach, een glas wijn’’, zegt Rep. ,,Dat heb ik in Spanje geleerd, daar komt de fles op tafel bij het eten hoor. Al die mensen die het beter denken te weten, het zal allemaal wel.’’