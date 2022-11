Het was niet de vraag of, maar wanneer Dirk Kuyt bij ADO zou worden ontslagen

Dirk Kuyt na 176 dagen ontslagen als trainer van ADO Den Haag

Dirk Kuyt is niet langer de trainer van ADO Den Haag. Dat melden diverse bronnen in en rondom de club. De leiding van ADO houdt de 42-jarige trainer, die pas aan zijn eerste seizoen in het Bingoal Stadion bezig was, verantwoordelijk voor de slechte prestaties.

10:52