Het zeldzame talent van Denzel Dumfries en Wout Weghorst zit boven alles in het hoofd

Ronald Koeman niet verrast dat keuze goed uitpakte: 'Maar wist dat anders het hakblok klaar zou staan'

Dat de systeemwisseling van Oranje tegen Griekenland goed uit zou pakken, was voor Ronald Koeman geen verrassing. Met name de eerste helft kon de Nederlandse bondscoach bekoren, liet hij voor de camera van de NOS weten. ,,Maar ik voelde wel in mijn buik dat het goed moest gaan.”