Hinkelende Brian Brobbey scoort tegen PSV en valt geblesseerd uit

Erik ten Hag wil focus op kraker tegen PSV: ‘Pas als ze Ajax-spe­ler zijn, zal ik mening geven’

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Ajax de markt op gaat om na het vertrek van David Neres een extra aanvaller aan te trekken. Dat stelde coach Erik ten Hag, die in aanloop naar de kraker tegen PSV niet wilde ingaan op de interesse in Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren.

21 januari