Hoe Ajacied Lisandro Martínez in één jaar de top bestormde: ‘Ik wil de beste op mijn positie worden’

Door Johan Inan



,,Ziet er goed uit”, zegt Martínez als hij de schaal overhandigd krijgt in de mixed zone na de fraaie bekerzege op Vitesse (5-0). Dat op de achtergrond trainer Erik ten Hag en teamgenoot Daley Blind allerlei vragen over de pijnlijke aftocht van technische baas Marc Overmars op zich afgevuurd krijgen, gaat langs hem heen.



Te midden van de storm die de grensoverschrijdende directeur ontketende, gingen Martínez en zijn teamgenoten verder waar ze gebleven waren: imponeren en winnen. Martínez is een half uur voor tijd naar de kant gehaald. De verdediger ging geblesseerd de winterstop in en keerde vorige week, na twee sterke interlands met Argentinië, ook niet helemaal okselfris terug op de Toekomst.