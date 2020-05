Hoe Gudde en de KNVB de controle over D-day verloren

Door Sjoerd Mossou



Als Eric Gudde even zijn gedachten wil ordenen, gaat hij graag mountainbiken in de Broekpolder bij Vlaardingen, of juist in de groene omgeving van Zeist. In zijn tijd als Feyenoord-directeur fietste hij al geregeld om wat orde te scheppen in het hoofd. ,,De dingen waar ik niet uitkwam, op de een of andere manier kwam ik daar in Vlaardingen toch tot een oplossing’’, zei Gudde daar ooit zelf over in een interview in deze krant.



De KNVB-directeur heeft die fietstochten de laatste weken harder nodig dan ooit. Een voor­tijdig einde van de competitie dreigt al veel langer, maar op dinsdag 21 april wordt het definitief wanneer premier Mark Rutte het profvoetbal tot 1 september stillegt.



Twee dagen later, op donderdag 23 april, is er in Zeist uitvoerig overleg over de definitieve oplossing. Die gesprekken worden al langer gevoerd, maar het ei móét een dag later gelegd worden in het video-overleg met alle clubs. Formeel hebben Gudde en commercieel directeur Jean Paul Decossaux de volledige zeggenschap over het besluit, als het tweekoppige bestuur betaald voetbal.