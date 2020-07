Hoe Memphis Depay in 200 dagen revalideren nooit uit beeld verdween

FotoreeksOp 15 december van het vorige jaar stortte de wereld van Memphis Depay in: in en tegen Rennes liep de aanvalsleider van Olympique Lyon en Oranje een zware knieblessure op. Hij scheurde de voorste kruisband van zijn linkerknie. Na een wonderlijk snelle revalidatie maakte de oud-PSV’er gisteravond na exact 200 dagen zijn rentree in een wedstrijd.

15 december 2019

Na een ogenschijnlijke onschuldig duel met Eduardo Camavinga van Stade Rennes blijft Memphis Depay kermend van de pijn liggen. Nog diezelfde avond bevestigt zijn club, Olympique Lyon, de vrees van een zware knieblessure. ‘Depay is er minimaal zes maanden uit.’

Volledig scherm Memphis Depay komt ten val na een duel met Eduardo Camavinga van Stade Rennes. © AFP

20 december 2019

Memphis Depay ondergaat een operatie aan zijn linkerknie en post snel daarna de eerste beelden. ‘We keeping the spirit up! That will recover the body faster’, schrijft hij op Instagram.

Volledig scherm Memphis Depay ligt in een bed na de operatie aan zijn knie. © Instagram Memphis Depay

21 december 2019

Meteen na de operatie pakt Memphis Depay door. Hij begint meteen met oefeningen, gesterkt in de overtuiging dat hij het EK van de zomer van 2020 nog wil halen.

5 januari 2020

Memphis Depay werkt zich luttele weken na zijn operatie al in het zweet in de sportschool. ‘16 days after surgery’, meldt Depay bij de foto op zijn Instagram-account, waar hij zijn miljoenen volgers tot in detail op de hoogte houdt van zijn revalidatieproces.

Volledig scherm Memphis Depay doet oefeningen tijdens zijn revalidatie in de sportschool. © Instagram Memphis Depay

19 januari 2020

Op bezoek in Rome helpt Depay een gestrande sinaasappelboer. Als beloning krijgt hij een verse sinaasappel mee. ‘Zulke dingen maken mijn dag goed’, voegt hij er op Twitter aan toe.

11 februari 2020

In Rome, waar Depay revalideert, komt Ronald Koeman poolshoogte nemen. Hij poseert met de bondscoach, zijn chirurg en een jeugdvriend. Zo vlak voor de coronacrisis is Depay deze dagen steeds hoopvoller dat hij het EK gaat halen.

Volledig scherm Memphis Depay met Ronald Koeman, de chirurg en een jeugdvriend (links). © Instagram Villa Stuart

20 februari 2020

In Lyon zet Depay met een conditietrainer zijn eerste stappen op het trainingsveld.

1 april 2020

Memphis Depay strijkt velen tegen zich in de haren als hij poseert met een lijger. Dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection staat op haar achterste benen als Depay een foto post van een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger.

3 april 2020

In het Olympisch Stadion in Amsterdam keert Depay terug op het veld. Het is duidelijk dat hij ondanks de coronacrisis niet heeft stilgezeten.

Volledig scherm Memphis Depay stond voor het eerst weer op het trainingsveld vandaag. © Instagram Memphis Depay

15 mei 2020

Exact vijf maanden na de onheilsavond in Rennes trekt Memphis Depay op de kade van de Maas in Rotterdam een paar sprintjes. Hij oogt nu al topfit.

2 juni 2020

Memphis Depay bezoekt in Amsterdam de Black Lives Matter-demonstratie. Twee dagen later is hij ook in Rotterdam.

Volledig scherm Memphis Depay woont de demonstratie op de Dam bij. © Instagram Memphis Depay

1 juli 2020

Na exact 200 dagen keert Memphis Depay terug binnen de lijnen. In de eerste oefenwedstrijd van Olympique Lyon sinds de coronacrisis laat hij zich meteen gelden. Tegen de Zwitserse amateurs van Port Valais maakt hij vier goals en is hij goed voor vier assists. Lyon wint met 12-0.

Volledig scherm Memphis Depay gisteravond tegen Port-Valais. © AFP

Volledig scherm Memphis Depay. © AFP

