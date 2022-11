Hoe Oranje dol is op antiheld Andries Noppert: ‘Die jongen is zó nuchter, nuchterder kan gewoon niet’

In een ronduit moeizame openingswedstrijd won Oranje gisteravond van Senegal (0-2) , maar de vrolijkheid na afloop was er niet minder om. Niet in de laatste plaats rondom debutant Andries Noppert, de antiheld die dit Nederlands elftal een welkom soort X-factor geeft.

Het laatste fluitsignaal heeft gisteren amper geklonken in het Al Thumama-stadion van Doha, of rondom Andries Noppert vormt zich direct een vrolijke groepsknuffel. Een mooi, koddig gezicht: zelfs tussen tamelijk grote jongens als Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt steekt deze keeper (2.03 meter) er nog altijd een halve kop bovenuit. Lachend slaan zijn ploeggenoten de Friese keeper op zijn schouders.

Volledig scherm Andries Noppert. © ANP, AFP, EPA

Want Oranje mag speltechnisch dan moeizaam aan het WK zijn begonnen, na afloop is de pret er niet minder om. Het resultaat tegen Senegal (2-0) is uitstekend, tegen de vermoedelijk zwaarste tegenstander in poule A. Bovendien is hét verhaal van de avond wel helder: Noppert, de antiheld uit Joure heeft keurig de ‘nul’ gehouden bij zijn onwaarschijnlijke droomdebuut op een WK.

,,En het is ook zó’n geweldige jongen’’, grijnst Davy Klaassen na afloop in de catacomben, de maker van de 2-0 in blessuretijd. ,,Het is gewoon echt een mooie gast, die niet alleen goed kan keepen, maar die ook buiten het veld echt iets toevoegt aan deze groep. Hij is gewoon helemaal zichzelf. Iedereen mag hem enorm graag.’’

Noppert is zo’n antiheld die dit Oranje een atypisch soort X-factor geeft, zowel bij het publiek als in de boezem van Oranje. Ook aanvoerder Virgil van Dijk begint in Doha gelijk te grijnzen, antwoordend op de vraag of hij wellicht iets van zenuwen heeft bespeurd bij de doelman. ,,Ik weet niet of jullie Noppert een beetje kennen?’’, vraagt Van Dijk retorisch. ,,Die jongen is zó nuchter. Nuchterder kan gewoon niet.’’

Noppert onderscheidde zich gisteren na de goal van Cody Gakpo met een knappe redding uit de benedenhoek na een inzet van de Senegalese invaller Papa Gueye. Met de vuisten subtiel gebald vierde hij zijn momentje, cruciaal in een wedstrijd als deze. ,,Vond je het een mooie redding, ja?’’, zegt Noppert na afloop, droogjes. ,,Nou mooi, dan was het ook een mooie redding.’’

