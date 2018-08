Hoe pak je de Champions League aan? 'Maak er geen schoolreisje van'

Door Maarten Wijffels



Misschien wel de beste Champions League-bezetting ooit. Met de top-4 competities van Europa die allemaal voor het eerst met vier teams in de lotingkokers gaan. Ja, het kan bijna niet anders of PSV en Ajax krijgen vanavond in Monaco een groep met tal van aansprekende affiches uitgeserveerd.

In de lijn van Feyenoord vorig jaar met Manchester City en Napoli. Of PSV het jaar daarvoor met Bayern München en Atlético Madrid. Maar dat is wel meteen de keerzijde. In zulke poules kun je als Nederlandse club ook tegen grote nederlagen aanlopen. Feyenoord verloor meteen thuis met 4-0 van Manchester City en werd uit kansloos weggetikt door Napoli. Toen dat gebeurde, was de lol er ook snel af.

Feyenoord verloor in de Champions League van vorig jaar met 3-1 bij Napoli.

Momentopname

Dat gevaar ligt nu weer op de loer. Toch mag je iets verwachten van het huidige Ajax en het huidige PSV. Zoals ze hun voorrondeduels met Dinamo Kiev en BATE Borisov aanpakten, dat was gewoon goed gedaan. Goed in de zin van volwassen, met overtuiging, niet naïef en zeker niet met misplaatste arrogantie. ,,Ik krijg nu meteen vragen of we als Nederlands voetbal uit het dal aan het klimmen zijn, omdat Ajax en wij tegelijkertijd de Champions League halen,’’ zegt PSV-trainer Mark van Bommel. ,,Zover wil ik niet gaan. Het is ook een momentopname. Ik zou voorzichtig zijn met conclusies trekken. Als we het namelijk niet hadden gered, hadden mensen gezegd: zie je wel, dit is het ultieme bewijs dat er niks meer van deugt.’’ Wel wijst ook Van Bommel op de volwassen aanpak. ,,We hebben echt als team gespeeld. En dat biedt hoop en perspectief voor het voetbal in Nederland.’’

Ook zijn voorganger Phillip Cocu gebruikte woorden van die strekking tijdens het laatste seizoen dat Nederland iets presteerde in de Champions League. Dat was in 2015/2016. PSV overleefde toen de poulefase en stond zelfs op de drempel van de kwartfinale. Slechts na penalty’s moest de Nederlandse kampioen zijn meerdere erkennen in het Atlético Madrid van trainer Diego Simeone. ,,Het beste compliment dat ik mijn spelers kan geven is dat ze nergens in de campagne naïef hebben gespeeld," zei Cocu na de uitschakeling diep in maart 2016.



PSV verloor in maart 2016 in de achtste finale pas na strafschoppen van de latere finalist Atlético Madrid.

Onverstoorbaar

'Naïef', onthoud dat woord voor de komende maanden. Want PSV en Ajax zullen ook nu moeten laten zien dat ze onverstoorbaar kunnen zijn. Ze zullen allebei weer tot de jongste teams behoren in het deelnemersveld van 32. Maar jong is bij beide clubs niet meer per definitie onervaren. Jorrit Hendrix bijvoorbeeld is nog altijd pas 23 jaar, maar de terriër op het middenveld van PSV begint toch al aan zijn vierde Champions League-campagne, inclusief de voorronde in 2013. Een tiener als Matthijs de Ligt speelde met Ajax al in een finale van de Europa League, waarin hij ook nog de beste speler was aan Amsterdamse kant.

Hakim Ziyech. In de as van het veld is bij beide clubs routine voorhanden. Mannen als Jeroen Zoet, Daley Blind, Daniël Schwaab, Lasse Schöne, Nick Viergever, Luuk de Jong en Klaas-Jan Huntelaar. Met spelers als Dusan Tadic, Hakim Ziyech, David Neres, Hirving Lozano en Gaston Pereiro daaromheen is er ook creativiteit en buitenlandse brille in de aanval en op het middenveld. Plus jong aanstormend Oranje-talent van eigen bodem, onder wie Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Steven Bergwijn en Donyell Malen. Dat het PSV menens is om goed voor de dag te komen in Europa bewees de club zelfs vandaag nog, met het binnenhalen van Érick Gutiérrez. Hij was de aanvoerder en international van de Mexicaanse topclub Pachuca. Gutiérrez was daar een paar jaar de vaste aangever van Lozano.

Flexibel

Het PSV van die bijna kwartfinaleplaats in 2015/2016 was ook een ploeg die flexibel was in de manier van spelen. Cocu schroomde niet om uit op Old Trafford tegen Manchester United een vijfde verdediger in te brengen toen het 20 minuten voor tijd 0-0 stond. Die score bleef vervolgens op het bord. Van Bommel is in principe niet van zo'n ingreep. Hij zoekt het liever in het nóg compacter neerzetten van het middenveld en in verdedigen, juist door druk te geven naar voren. In de voorbereiding speelde PSV een oefenduel met Valencia, dat als ijkpunt kan dienen voor de aanpak straks in de Champions League. Steeds had PSV drie, vier spelers in de buurt van de bal om die pressie te kunnen geven. Waar mogelijk gebeurde dat op de helft van Valencia, maar anders zéker op eigen helft. En het centrale deel van het veld werd dichtgezet. PSV won van deze Champions League-deelnemer met 2-1.

Ajax is onder Erik ten Hag al wat verder gevorderd in dat bewegen als blok over het veld. Tegen Dinamo Kiev werd amper een kans weggegeven, terwijl de tegenstander toch echt moést winnen.

Benieuwd hoe het straks allemaal uitpakt tegen de echte elite van Europa. En natuurlijk: verliezen van de Manchester City’s of FC Barcelona’s kan en zal nog steeds gebeuren. Dat is het probleem ook niet. Maar wapen je maximaal als underdog. Maak er alsjeblieft geen schoolreisje van.