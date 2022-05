Hoe PEC-trainer Schreuder in de week van de waarheid werd verrast: ‘Dit had niemand verwacht’

MAANDAG: Twee dagen voor de wedstrijd Wanneer Dick Schreuder zich maandagochtend in alle vroegte op de club meldt, heeft hij er een goede nacht op zitten. Het is een wereld van verschil met een dag eerder, toen hij na de 1-1 tegen FC Utrecht de wedstrijd in zijn geheel nog even terugkeek. En voordat de trainer van PEC het wist, was het half drie ’s nachts. ,,Elke keer zie je toch weer nieuwe dingen.”

Het zegt alles over hoe Schreuder met het vak bezig is. ,,Maar dat moet ook.” Daarom bleef hij gisteren ook niet al te lang hangen op een feestje in Almere, waar hij met zijn familie was. Twee uurtjes, toen vond hij het welletjes. ,,Niet dat er niks aan was. Integendeel, omdat ik 95 procent niet kende en niemand over PEC begon, was het relaxed.”