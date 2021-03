‘Hoe we de tweede helft begonnen, dat heeft niks met de scheids te maken’

Wijnaldum snapt WK-ophef: ‘Maar de spelers hebben niet voor Qatar gekozen’

23 maart Net als bondscoach Frank de Boer snapt ook middenvelder Georginio Wijnaldum dat er ophef is over het feit dat het WK 2022 in Qatar wordt gespeeld. Hij stelt dat Oranje (als het zich kwalificeert) die kant op moet gaan om aandacht te vragen voor de mensenrechten.