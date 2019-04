Hoe Willem II Alexander Isak binnenhaalde

Veltman klaar voor Ronaldo: ‘Goed kunnen kijken hoe goed hij is’

7:48 Het liefst was Joël Veltman als basisspeler aan het gewonnen uitduel van Ajax met FC Emmen begonnen (5-2). ,,Maar de coach vond Rasmus Kristensen een betere optie omdat hij aanvallender is", legt hij uit. ,,En misschien zijn drie duels in een week ook veel voor mij na zo'n zware blessure.”