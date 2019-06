Honderden fans bij eerste training Sparta

De selectie van Sparta is nog niet compleet. De Rotterdammers zijn onder meer nog hard op zoek naar een extra keeper naast Michael Fabrie en Tim Coremans. Onder anderen Robbin Ruiter (transfervrij na vertrek bij Sunderland) en Michael Verrips (KV Mechelen) staan op de radar van de Rotterdamse club. Ook wil de leiding zich na het vertrek van Fankaty Dabo naar Coventry City versterken met een back, bij voorkeur iemand die zowel op links als rechts uit de voeten kan. Moreno Rutten van VVV was de belangrijkste gegadigde. Hij koos -ondanks een mondeling akkoord met de Spangenaren- evenwel voor een avontuur bij Crotone in de Italiaanse Serie B. Daarnaast wil Van Stee nog een spits halen.