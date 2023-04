Honderden Feyenoordfans verwacht in Rome: dranghekken bij fonteinen en toezicht bij trekpleisters

Rome staat op scherp vanwege de komst van Feyenoordsupporters voor de wedstrijd van donderdag tegen AS Roma. Er worden zeker duizend agenten ingezet, die onder meer zullen waken over diverse toeristische trekpleisters. Ook komen er afzettingen rond de belangrijkste fonteinen in Rome, inclusief de in 2015 beschadigde 17de-eeuwse Barcaccia-fontein.

Dat is maandag gemeld door diverse Italiaanse media, zoals sportkrant La Gazzetta dello Sport en persbureaus AGI en Ansa.

De baas van de politie in Rome, Lamberto Giannini, zei maandag dat er ‘maximale aandacht’ besteed wordt aan het voorkomen van problemen in de stad rondom de Europa League-wedstrijd AS Roma-Feyenoord van donderdag. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken verbood de kaartverkoop aan Nederlanders voor die wedstrijd uit vrees voor ongeregeldheden. In 2015 vonden er rellen plaats in de stad voor een eerdere Europese wedstrijd tussen de twee clubs. Daarbij raakte onder andere de 17de-eeuwse Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen beschadigd.

Afzettingen bij fonteinen

De autoriteiten weten dat er ondanks het kaartverkoopverbod toch Feyenoordsupporters naar Rome zullen afreizen. Zo melden hotels bij de politie dat ze talloze reserveringen van Nederlanders voor deze week hebben ontvangen. Giannini zegt dat hij niet bezorgd is, maar wel continu contact heeft met de Rotterdamse politie en hoteliersvereniging Federalberghi om de aankomst van Nederlanders te volgen.

De Nederlandse autoriteiten schatten in dat circa 500 Feyenoorders afreizen naar de Italiaanse hoofdstad. Een woordvoerder van supportersvereniging De Feijenoorder denkt dat er zeker honderden, maar misschien ook wel meer dan duizend Feyenoorders afreizen.

Rome neemt zelf hoe dan ook preventieve maatregelen in het centrum, ook omdat er deze week inspecteurs van de Expo 2030 in de stad arriveren. Rome is kandidaat om de wereldtentoonstelling te organiseren en wil zich van zijn beste kant tonen aan de organisatie. Daarom waken de agenten over de belangrijkste bezienswaardigheden in het centrum en komen er afzettingen bij de fonteinen. Ook staan er dranghekken klaar op belangrijke pleinen, zodat die indien nodig afgezet kunnen worden.

Businessclub gaat niet

De Italiaanse politie is ook bevreesd voor de komst van aanhangers van voetbalclub Napoli. Op sociale media zijn beelden opgedoken van Napoli-supporters die in de stad poseren met Feyenoorders. Dinsdagavond is in Napels de Champions League-wedstrijd Napoli-AC Milan.

In Rome zitten ze niet te wachten op Napolitanen die de dag daarna met de Nederlanders meereizen naar de hoofdstad. Begin dit jaar gingen AS Roma- en Napolisupporters nog met elkaar op de vuist op een snelweg in Toscane, waarbij gewonden vielen.

Vanwege het Italiaanse verbod op de verkoop van wedstrijdtickets aan Nederlanders, kunnen ook leden van de businessclub van Feyenoord niet aanwezig zijn bij de wedstrijd in het Stadio Olimpico.

