Honderdste eredivisieduel Gio, Sparta won niet vaak van NAC

Willem II kan zich tegen Feyenoord veilig spelen

Bij een zege op Feyenoor is Willem II zeker van lijfsbehoud. Willem II boekte negen zeges in de 41 duels in Tilburg met Feyenoord. Dat won 23 keer. De laatste Tilburgse zege is van negen seizoenen geleden (1-0). Feyenoord versloeg Willem II eind februari in de halve finales van de beker in De Kuip me 3-0.En eerder,in de competitie,won Feyenoord met 5-0.