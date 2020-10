Hoogste doelpuntengemiddelde ooit in Engeland en Italië, Spanje extreem laag

In het weekend waarin topclubs Liverpool en Manchester United met recordcijfers onderuit gingen, werd bevestigd dat de Premier League dit seizoen een garantie op doelpunten biedt. Nooit werd er zo vaak gescoord in Engeland als dit seizoen. Maar hoe zit dat in de andere topcompetities?

Gelukkig voor Manchester United waren de tribunes dit weekend onbewoond, anders waren Donny van de Beek en co ongetwijfeld op een klassiek, oorverdovend fluitconcert getrakteerd. United ging in het eigen Old Trafford met recordcijfers onderuit tegen Tottenham Hotspur: 1-6. En regerend landskampioen Liverpool? Die zouden na de 7-2 nederlaag op bezoek bij Aston Villa in een kolkend Villa Park waarschijnlijk het liefst door de grond zijn gezakt.

De monsternederlagen van United en Liverpool liggen in lijn met het krankzinnig hoge doelpuntengemiddelde dat dit seizoen in Engeland wordt genoteerd. Met een moyenne van 3,78 doelpunten per wedstrijd beleven Engelse supporters voor de televisie zelfs de meest doelpuntrijke Premier League-jaargang ooit. Het vorige record? Dat komt niet eens in de buurt van de huidige doelpuntendrift. In het seizoen 2018/2019 werd gemiddeld 'slechts’ 2,82 keer per wedstrijd het doel gevonden.

Ook de Italiaanse Serie A staat na 28 wedstrijden op het hoogste doelpuntengemiddelde in de nationale historie. In totaal mocht er al 95 keer worden gejuicht, wat een moyenne van 3,39 betekent. Dat is zelfs iets meer dan in recordseizoen 1949/1950 (3,33). Vooral het Nederlands getinte Atalanta draagt daar opnieuw aan bij. De doelpuntenmachine uit Bergamo liet het net in drie duels al dertien keer bollen.

De Nederlandse aanvallers moeten het vizier nog even op scherp zien te krijgen. In de eredivisie, de laatste jaren een van de meest doelpuntrijke competities van Europa, werd in de eerste 34 duels gemiddeld 3,03 keer gescoord. Daarmee staat de huidige jaargang slechts op de 32ste plek. Het record stamt uit het seizoen 1958/1959, met 1108 goals in 306 duels hét feestseizoen voor supporters.

Hoogste doelpuntengemiddelde eredivisie

1. 1958/1959 - 3,88

2. 1956/1957 - 3,72

3. 1957/1958 - 3,71

32. 2020/2021 - 3,03

Ook de Spaanse, Duitse en Franse competitie hebben last van opstartproblemen. Hoewel Ronald Koeman zijn FC Barcelona in drie duels al acht keer tot scoren zag komen, wordt er dit seizoen nauwelijks gescoord in La Liga. Het nieuwe seizoen, dat inmiddels al 95 duels onderweg is, geldt qua treffers zelfs als minst spectaculaire competitie van de 'grote jongens'. Met een gemiddelde van 2,21 doelpunten per wedstrijd is er voorlopig nauwelijks aanleiding om te zappen naar Spaans voetbal. In slechts vier seizoenen werd minder vaak gescoord dan in het huidige seizoen.

Doelpuntengemiddelen dit seizoen (all-time ranglijst gemiddelde)

1. Premier League - 3,79 (1)

2. Bundesliga - 3,41 (9)

3. Serie A - 3,39 (1)

4. Eredivisie - 3,04 (32)

5. Ligue 1 - 2,67 (43)

6. La Liga - 2,21 (86)

