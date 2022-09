‘Horzel’ Marten de Roon kan ook op het WK nuttig zijn: ‘Hij kan heel goed organiseren’

Voetbalpod­cast | ‘Tim Krul moet geridderd worden!’

De laatste van twee tests voor het Nederlands Elftal op weg naar het WK in Qatar is vanavond. Polen is in Warschau de tegenstander van Oranje. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka de defensie van Oranje, wedstrijdritme, Ronald Koeman, Rolexen en veel meer.

22 september