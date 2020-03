Huilende Klaiber mist bekerfinale door schorsing

Leeuwinnen niet langs Brazilië in eerste interland van 2020

21:04 De Leeuwinnen hebben in aanloop naar de Spelen in Tokio op het vriendschappelijke toernooi in Frankrijk de eerste wedstrijd gelijkgespeeld. In een wedstrijd met weinig kansen kwam het elftal van Sarina Wiegman niet verder dan 0-0 tegen Brazilië, de nummer vier van de vorige Olympische Spelen.