Huntelaar gaat verlengen: 'Hij heeft de drive en de ambitie'

Klaas-Jan Huntelaar gaat zijn aflopende contract bij Ajax verlengen. De club en de spits zijn in gesprek over een nieuwe verbintenis van één seizoen. Trainer Erik ten Hag: ,,Ik heb hem er graag bij. Hij is fit en heeft de drive.’’

Door Daniël Dwarswaard



Huntelaar (34) keerde afgelopen zomer terug bij Ajax. Hij zou aanvankelijk als tweede spits achter Kasper Dolberg fungeren, maar in de praktijk is Huntelaar dit seizoen de eerste nummer negen van Ajax. Hij won eerder dit seizoen de strijd van Dolberg en werd definitief nummer één in de aanval toen Dolberg langdurig geblesseerd raakte.

Ajax-trainer Erik ten Hag is blij met de aanstaande verlenging van het contract. ,,Klaas heeft een onvoorstelbaar rendement. Bovendien is hij belangrijk in het sturen van het elftal. Dat we punten hebben verloren tijdens wedstrijden dat hij geblesseerd was, zegt wat dat betreft genoeg.’’

Ten Hag ziet dat Huntelaar nog altijd een brok energie is. ,,Je ziet gewoon dat hij nog elke dag plezier heeft. Ik heb hem er graag bij. Hij heeft de drive en de ambitie.’’

Huntelaar is met twaalf treffers clubtopscorer van Ajax. Hij kwam afgelopen jaar na zijn buitenlandse avontuur bij Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 terug op het oude nest. Zijn ambitie was om kampioen te worden met Ajax. Dat lukte in zijn eerste periode bij Ajax niet en de kans op een titel is ook dit seizoen uiterst klein. Ook met die motivatie is het achterhoofd wil Huntelaar nog een jaar Ajacied zijn.

Dolberg is overigens op de weg terug na zijn voetblessure. De Deen traint weer mee met de selectie. Hij zit aanstaande zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo waarschijnlijk weer bij de selectie.