Huntelaar: ‘Schalke gevoelskeuze, maar met Ajax kan ik kampioen worden’

VAR in eredivisie voor de winterstop 14 keer in de fout

11 januari De videoscheidsrechter heeft voor de winterstop in 126 wedstrijden in de Eredivisie 44 keer ingegrepen. Dat leverde acht keer een foute beslissing op, omdat het advies van de VAR onjuist was of omdat de arbiter het goede advies van de VAR niet overnam. Zes keer greep de VAR niet in, waar dat wel had gemoeten.