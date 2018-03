Huntelaar terug in wedstrijdselectie, Lang kan debuut maken

Ook Justin Kluivert, die vrijdag net als Huntelaar nog apart van de groep trainde, is er morgen bij. Dat geldt ook voor zijn boezemvriend Noa Lang, die voor zijn officiële debuut staat in het eerste elftal van Ajax.



Lang (18) speelde afgelopen zomer al mee in een oefenduel met Olympique Lyon. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller, die dit seizoen twee keer scoorde in twaalf duels voor Jong Ajax, is voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie. Lang maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van de Amsterdammers.