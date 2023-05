Icoon Dusan Tadic heeft bij Ajax niet het eeuwige leven: ‘Ook met een voorbeeld is het een keer klaar’

Voetbalpod­cast | ‘AZ heeft het wel een klein beetje laten liggen in Londen’

AZ verliest in Londen, maar heeft nog alle kans op een finaleplaats in Conference League. Rotterdam maakt zich op voor de titel van Feyenoord, maar waarom zakte de ploeg van Slot dit seizoen niet door de ondergrens? En Noppert blijft in de eredivisie. Etienne Verhoeff neemt het door met Mikos Gouka in een nieuwe AD Voetbalpodcast.