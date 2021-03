Idrissi de gevierde man bij Ajax in oefenduel met FC Utrecht

video De Boer moest paspoort inleveren in Qatar: ‘Was zelf ook soort gevangene’

6:23 Hoewel Nederland nog moet beginnen aan kwalificatie voor het WK in Qatar ging het vanmiddag bij de persconferentie voor het duel met Turkije in eerste instantie vooral over het land waar het toernooi straks wordt gespeeld. ,,Terecht dat daar vragen over worden gesteld’’, zegt bondscoach Frank de Boer. ,,We weten allemaal wat daar is gebeurd en wat misschien nog steeds gebeurt.’’