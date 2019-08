Idrissi: Vooraf teken je voor deze overwinning

,,Het was een lekkere middag voor ons", zei Idrissi tegenover FOX Sports. ,,We komen van een zware uitwedstrijd in de voorronde van de Europa League terug en dan weet je dat RKC, een leuk voetballende ploeg, de volgende tegenstander is. Vooraf teken je dan voor die 0-2 overwinning.” Dat de tweede helft niet om aan te gluren was, vond de doelpuntenmaker niet heel erg. ,,Voor rust beslissen we de wedstrijd. Dan is het inpakken en wegwezen.”

Toch kreeg ook RKC voldoende mogelijkheden om te scoren, onder wie aanvaller Darren Maatsen. ,,We waren soms onzorgvuldig en ongeconcentreerd voor de goal. Het is niet dat we niet in hun zestienmetergebied komen. Ook ik had moeten scoren, dat verwijt ik mezelf. De Maatsen van vorig seizoen had ze wel gemaakt.” Daarmee refereerde de aanvaller aan de grote kans die hij in het begin van de tweede helft kreeg. Dat zag ook RKC-trainer Fred Grim. ,,Soms moeten we meedogenlozer zijn voor de goal. Anders blijft het bij die leuk voetballende ploeg die geen punten pakt.”

Energielevel

Bij de bezoekers daalde het energiepei naarmate de tweede helft vorderde, want AZ had de Europa League-wedstrijd met Mariupol (0-0) nog in de benen. Daar had RKC AZ dan ook pijn kunnen doen. De rode kaart van Jurien Gaari strooide zat in de Waalwijkse motor. ,,Jammer dat je met tien man komt te staan. Wij hadden nog wat over in de tweede helft, maar moesten te veel compenseren voor die rode kaart", zei Grim, die puntloos voorlaatste staat.