Iemand moet hem vertellen dat het niet Memphis tegen Polen was

Zijn we allemaal al uitgejuicht over de 1-0 overwinning van Oranje op Polen? Als ik de commentaren moet geloven, waren we onnavolgbaar. Dat heb ik zélf dus niet gezien, in­tegendeel. Ik weet dat Memphis Depay net terug is van een zware blessure, maar dat betekent toch niet dat we vanaf nu alles wat hij doet moeten beoordelen als ‘fantastisch’?