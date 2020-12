Ihattaren, Berghuis of Koopmeiners: wie maakte het doelpunt van de week?

Twee nederlagen op rij De Cler en Opdam over problemen bij AZ: ‘Hoge verwachtin­gen zorgen ook voor veel druk’

11 december Het onverwachte ontslag van trainer Arne Slot sloeg in als een bom bij AZ en het soepel draaiende team verloor direct twee keer: van FC Groningen (1-2) en Rijeka (2-1), waardoor AZ nu achtste staat en werd uitgeschakeld in de Europa League. Tim de Cler en Barry Opdam herkennen hun favoriete spelers niet meer. ,,In de wedstrijden merk je toch wel dat er wat aan de hand is bij de club.”