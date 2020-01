IJsselmeervogels hoopt op nieuwe stunt, NAC is PSV in de beker vaak de baas

IJsselmeervogels-Go Ahead Eagles (18.30 uur)

IJsselmeervogels is misschien wel de grootste stuntploeg uit de bekerhistorie. Liefst acht keer wist de ploeg uit Spakenburg een profclub uit te schakelen. Geen enkele amateurclub slaagde daar vaker in. Dit seizoen nog werd FC Den Bosch uit het toernooi geknikkerd door de nummer drie van de tweede divisie. IJsselmeervogels was met 3-0 te sterk. In de tweede ronde schakelden De Vogels SteDeCo (1-0) uit.

Go Ahead heeft juist geen fraaie geschiedenis met amateurploegen. De Deventenaren werden in totaal vijf keer uitgeschakeld door een niet-betaald voetbalclub. De laatste keer dat Go Ahead door het ijs zakte, was in de tweede ronde in het seizoen 2016-2017. Destijds werd het uitgeschakeld door Jodan Boys, uitkomend op het vijfde niveau van Nederland. De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie bereikte de achtste finale na zeges op Almere City (1-3) en FC Twente (2-5).

Volledig scherm Sam Beukema viert de 2-5 zege op FC Twente. © BSR Agency In 1975 werd IJsselmeervogels de eerste club ooit die de halve finale van het bekertoernooi bereikte. Door zeges op amateurclub Limburgia en profclubs SC Amersfoort, FC Groningen en AZ '67 mocht het met FC Twente vechten om een ticket naar de finale. IJsselmeervogels verloor (0-6), maar werd beloond voor de goede prestaties. De club werd verkozen tot sportploeg van het jaar, tot op heden als enige amateurclub ooit.

NAC-PSV (20.45 uur)

De Brabantse derby is de afsluiter van de achtste finales. PSV treft een angstgegner in het bekertoernooi, want NAC won de laatste drie bekerontmoetingen met de Eindhovenaren. Dat deed NAC driemaal in de kwartfinale: in 1993-1994, 2003-2004 en 2006-2007. Dat laatste duel eindigde in een 3-0 zege voor de Bredanaars. PSV wist in die drie ontmoetingen zelfs niet te scoren.

In de competitie is het een ander verhaal. PSV won de laatste zeven eredivisiewedstrijden van NAC. Wel won NAC dit seizoen in de eerste divisie met 1-3 van Jong PSV.

De laatste keer dat PSV de KNVB-beker won, was in het seizoen 2011-2012. De Eindhovenaren presteren dit seizoen vooral slecht in uitwedstrijden. Van de laatste negen uitduels wist PSV er maar één te winnen. Daarvoor had het wel een verlenging nodig, tegen GVVV in de eerste ronde van het bekertoernooi (1-2).