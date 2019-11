‘Ik ben trots, de wedstrijd van vanavond mogen we vergeten’

Bondscoach Ronald Koeman was, net als aanvoerder Virgil van Dijk, bovenal blij dat plaatsing voor het EK gerealiseerd is. Dat Oranje dat deed met een zuinig gelijkspel tegen Noord-Ierland (0-0) zat de oefenmeester niet dwars.

,,Ik ben trots op het team. We mogen de wedstrijd vergeten van mij”, stelde Koeman bij de NOS. ,,Ik heb het duel gezien dat ik van tevoren had verwacht. Zij gaan stormen in de openingsfase. Wij gaven ze ook wel heel veel vertrouwen met dat moment van Jasper. En tuurlijk is het wat gelukkig dat zij de penalty missen, maar uiteindelijk hebben we de wedstrijd wel goed uitgespeeld. Het ging om het resultaat. We hebben ons weer geplaatst voor een toernooi en dat is een groot compliment voor deze groep.”

Vroege wissel

Koeman greep al vroeg in het duel in. Marten de Roon werd na 36 minuten vervangen door Davy Pröpper ,,Ik wilde geen risico nemen. Ik zag de wijze waarop Marten die gele kaart kreeg en daarna sprak de scheidsrechter hem nog een keer toe. Maar ik wisselde niet alleen vanwege die kaart. Ik vond ook dat we aan de rechterkant op het middenveld Davy Pröpper nodig hadden. We hadden aanvallend sowieso meer kunnen en moeten brengen, al vond ik dat we met de diepgang van Ryan Babel wel dreigend waren.”

Door de remise tegen Noord-Ierland is Nederland de koppositie in Groep C kwijt. Duitsland won met 4-0 van Wit-Rusland en staat nu bovenaan. ,,Maar we kunnen nog steeds groepshoofd worden. Ik zie niet in waarom de Noord-Ieren tegen Duitsland (dinsdagavond, red.) geen punt kunnen halen als je ziet hoe ze tegen ons hebben gespeeld.”

Koeman vindt dat er in Nederland, na moeizame jaren, nu al snel weer kritisch wordt gesproken als het voetballend eens wat minder is. ,,We zijn een landje waar we eerst de boel afbreken en daarna weer heel erg blij zijn. Daar stoor ik me wel eens aan. We zijn zelf ook heel kritisch. Maar we hebben het geweldig gedaan, we gaan een geweldig toernooi tegemoet.”