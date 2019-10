Ik denk dat die Senesi nu denkt: ‘Kan ik nog terug?’

Oranje Van de Beek ziet linie met ‘Frenkie en Gini’ wel zitten

7:52 Met goede voornemens arriveert Donny van de Beek maandagmiddag in het trainingskamp van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland in de EK-kwalificatie. ,,Ik ga enorm mijn best doen en hoop op een kans, die ik dan met beide handen moet pakken", zegt hij.