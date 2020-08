Ik had Van de Looi gezegd dat hij de boom in kon met zijn gezever

Leeuwinnen in oktober alsnog in Groningen tegen Estland

25 augustus De Nederlandse voetbalsters spelen hun volgende EK-kwalificatiewedstrijd in eigen land op 23 oktober in Groningen tegen Estland. Aanvankelijk zou de equipe van bondscoach Sarina Wiegman op 14 april van dit jaar al het duel tegen Estland in Groningen spelen, maar als gevolg van de corona-ontwikkelingen werd het duel destijds uitgesteld.