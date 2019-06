‘Ik kom altijd weer aan dertig duels’

Een nieuw contract, dat is een felicitatie waard.

Toornstra: ,,Zeker. Met Sven van Beek ben ik de speler die het langst bij Feyenoord zit. Voor iemand die zijn hele leven al supporter is van Feyenoord, is dat iets om trots op te zijn. Dat ben ik dan ook.’’



Je stond nog twee jaar onder contract. Waarom teken je bij?

,,De club is tevreden, zo bleek tijdens de gesprekken. Ik voel me ook op mijn plaats bij Feyenoord. De nieuwe trainer zal ook hebben aangegeven dat hij mij graag wil houden. Ik ben een ervaren speler, de club wil die jongens behouden. Eerst Nicolai Jørgensen, nu ik en ik lees overal dat ze Steven Berghuis ook langer willen binden.’'