'Ik voel me nog zo fit, ik denk niet aan stoppen’

Door Daniël Dwarswaard



Het is voor Klaas-Jan Huntelaar al duidelijk vanaf het moment dat hij anderhalf jaar geleden bij Ajax terugkeerde. Hij is de tweede spits achter Kasper Dolberg. ,,Het blijft voor de buitenwereld misschien prikkelend om over te praten, maar voor ons is het een duidelijke situatie hoor. Maar ik ben een topsporter: dan moet je nooit een rol aan de zijlijn accepteren, je moet altijd doelen stellen om het maximale eruit te halen in de speelminuten die je krijgt. De trainer bepaalt, ik probeer het hem uiteraard zo lastig mogelijk te maken. Ik weet waar ik voor gekozen heb. Dus moet je daar ook niet flauw over doen.’' Een compleet andere mindset dan hij heel zijn loopbaan, bij verder Real Madrid, AC Milan en Schalke 04, gewend was. ,,Ik zie het ook als een soort voorzichtig begin van het afscheid van mijn carrière. Want dat komt nu eenmaal elk jaar dichter bij.’’



Ga je stoppen?



,,Ik voel me nog zo fit dat ik niet aan stoppen denk. Ik sla eigenlijk nooit een training over. Soms doe ik het bij een training vlak voor een wedstrijd ietsjes rustiger aan, omdat ik weet dat ik de kracht nodig kan hebben voor de wedstrijden. Maar het belangrijkste: ik heb er nog altijd veel plezier in en ik ben nog van waarde. Dat kan ik ook nog wel een tijdje zijn.’'