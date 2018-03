Immers over spreekkoren: Wat interesseert mij dat nou?

Bij ADO staken ze na de 0-2 nederlaag tegen NAC de hand in eigen boezem, maar de frustratie over het beslissende moment in de wedstrijd – strafschop tegen en een rode kaart voor Wilfried Kanon– was groot in Den Haag.

Door Wietse Dijkstra



,,Ik wil de scheidsrechter niet de schuld geven’’, sprak Lex Immers. ,,Maar voor ons vallen een aantal beslissingen nadelig uit. Dan denk ik dat het tijd wordt om de video-assistent erbij te gaan roepen.’’



Volgens Immers had een videoreferee kunnen ingrijpen toen NAC-spits Umar Sadiq een strafschop versierde, terwijl hij daarvoor al teruggefloten had moeten worden door Danny Makkelie. ,,Ik vind dat er een overtreding aan vooraf gaat’’, aldus de ADO-middenvelder. ,,We komen met 0-2 achter en de wedstrijd is eigenlijk gespeeld.’’

Lees ook Makkelie legt duel ADO-NAC stil na spreekkoren Lees meer

Ook Fons Groenendijk vond dat Sadiq als eerste in de fout ging, maar de ADO-trainer maakte zich na afloop vooral druk om de gevolgen. ,,Ik vind wel dat het een keer duidelijk moet worden wat de strafmaat is’’, aldus Groenendijk. ,,Is het nou een triple punishment met een penalty, rood en een schorsing? Ik zie situaties op andere velden dat er geel wordt gegeven of helemaal niks. We weten het niet meer. Dat vind ik wel jammer. Dat is het enige verwijt dat ik kan maken aan de arbitrage. Voor de rest moet je ermee omgaan als topsporter.’’

Quote Het hoort niet, maar als er heel veel tegen zit zijn mensen het ook wel eens zat Lex Immers