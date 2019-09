In 15 jaar niet zoveel goals in één eredivisieweekend

Gemiddeld vielen er gisteren en vandaag in negen duels 5,1 treffers per wedstrijd. Verantwoordelijk daarvoor waren onder meer PSV’er Donyell Malen, goed voor vijf goals tegen Vitesse, PEC-aanwinst Reza Ghoochannejhad, die vier keer scoorde tegen RKC (6-2), en AZ, dat vijf keer scoorde tegen Sparta.



De laatste keer dat er meer goals vielen in een speelronde was in ronde 7 van het seizoen 1983/1984 (17-18 sep 1983) toen er 48 goals waren. In die speelronde won Ajax met 8-2 van Feyenoord en versloeg Roda JC PEC Zwolle met 7-3.