In de Kuip telt alleen de bekerwinst voor PSV én Ajax: ‘Tweede plaats is geen prijs, een beker wel’

INTERVIEW Ibrahim Sangaré was een tijdje boos op zichzelf en vertelt over zijn toekomst bij PSV: ‘Ik heb geweldige ploeggeno­ten’

,,Ik boos? Ja, absoluut. Maar ik was alleen boos op mezelf”, zegt Ibrahim Sangaré op het trainingscomplex van PSV. Een paar dagen voor zijn tweede Nederlandse bekerfinale is hij een stuk vrolijker dan in de periode dat hij eventjes niet in de basis van Ruud van Nistelrooij stond.