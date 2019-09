In een wereld vol plastic en klatergoud was Sari gewoon zichzelf

Vanaf de vijfde verdieping in het Teatro alla Scala was iedere wereldster een klein stipje, een doorsnee silhouet op een verlicht podium. Bovenin het operagebouw was het bloedheet. Ik keek half tegen een pilaar aan uit 1778, maar geen probleem: dat scheelde veel ergernis en ongemak.



Vanaf het balkon kon je prima horen hoe elk ingestudeerd grapje totaal mislukte. Het gelach klonk steeds net iets te laat, net iets te zacht, of helemaal niet. Op de televisieschermen zag je pas echt hoe tenenkrommend ongemakkelijk het allemaal was. Hoe volkomen gênant.



Elke frons van Ruud Gullit, elke verkrampte zin van presentatrice Ilaria D’Amico, al die vertwijfelde blikken in de zaal, al die quasi-gesprekjes, al dat gelul in de ruimte. Zelden voltrok een poppenkast zich zo genadeloos als bij het ‘The Best’ FIFA-gala. Zelden was nep zo poedelnaakt in beeld.



Maar gelukkig was daar ook Sari van Veenendaal. Eerder op de avond liep ze over de groene loper in een blauwe jurk, bedeesd glimlachend, wandelend door een zee van camera’s. Haar vader liep er trots naast in zijn beste pak. Het was een ontroerend gezicht.